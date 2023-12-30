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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"الاقتصادية" تؤجل دعوى مقامة ضد طليق الفنانة علا غانم

الفنانة علا غانم
الفنانة علا غانم
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قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف لجلسة 8 يناير المقبل.

وسبق ان قضت محكمة الأسرة بقصر النيل بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة "علا غانم"، ضد زوجها بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت دعوى زوجها في حق أو أية ممتلكات.

أقيمت الدعوى بمحكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة اكمال العلاقة الزوجية معه.

وكانت الفنانة علا غانم قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.
 

الاقتصادية تؤجل دعوى طليق الفنانة علا غانم