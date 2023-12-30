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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تحلل جثامين شهداء فى غزة والاحتلال يمنع انتشال الجثث

غزة
غزة
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قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن منطقة الصفطاوي، شهدت أمس وعلى مدار الأيام السابقة عمليات نسف لعدد كبير من العمارات السكنية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ولم يتم انتشالهم من المنطقة، لأن قوات الاحتلال منعت دخول سيارات الإسعاف إليها لانتشالها.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن شهود عيان أكدوا وجود أعداد كبيرة من الشهداء والجثامين المتحللة، وأن أعدادًا كبيرة من الضحايا لا يمكن الوصول إليهم.

ودخلت 50 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من بينها 4 شاحنات وقود، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، كما وصل 18 مصابًا ونحو 250 آخرين من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح قادمين من قطاع.

 

الشهداء والجرحى شاحنات وقود قطاع غزة رفح