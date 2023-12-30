الكونغو الديمقراطية: إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية غدًا

أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دينيس كاديما، أنه سيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم غد الأحد، مشيرا إلى أن هذه العملية الانتخابية اتسمت بالشفافية، وأن نتائج اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعكس حقا الأصوات التي أدلت بها الجماهير.

واستعرض كاديما، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم /السبت/، العديد من العوامل التي تؤكد مصداقية هذه النتائج الجزئية ومنها أن هذه النتائج يجري نشرها من قبل مراكز الاقتراع من أجل إزالة أي سوء فهم.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنشأت مركز "بوزولو" حتى يتسنى للناس متابعة تطورات نشر نتائج هذه الانتخابات أولا بأول.

وأكد أنه "إذا تابعنا بيانات بعثات المراقبة الدولية والوطنية، نجد توافق الجميع على أن هذه العملية اتسمت بالمصداقية على الرغم من حدوث بعض المخالفات".

ووفقا لما يخص نشر النتائج الأولية لانتخابات 2023 الرئاسية فإن من بين 15 مليونا و923 ألفا و911 صوتا صحيحا جرى فرزها حصل المرشح فيليكس تشيسكيدي على 11 مليونا و606 آلاف و844 صوتا بنسبة 72.89% ليظل متصدرا قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.. وجاء في المركز الثاني المرشح مويس كاتومبي بنسبة 18.27% وحل ثالثا مارتن فايولو.

من جهة أخرى، أعلن نجيك كايكو، المتحدث باسم حاكم مقاطعة كيفو الشمالية، وصول طلائع القوة الإقليمية التابعة لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) يوم الأربعاء الماضي إلى مدينة جوما عاصمة المقاطعة الواقعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم حاكم المقاطعة إن نشر قوة مجموعة سادك جاء بناء على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية للمجموعة والذي عقد في 3 نوفمبر الماضي بالعاصمة الأنجولية لواندا وتنفيذا للاتفاقية الموقعة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بهذا الشأن في 17 من نوفمبر 2023.

وأشار إلى أن طلائع القوة، التي نشرت في موعدها المتفق عليه، تتكون من عسكريين (رجال ونساء) من دولة جنوب أفريقيا، مضيفا أن هذه القوة نشرت بتفويض هجومي مغاير لقوة مجموعة شرق أفريقيا، غير أن سادك وكينشاسا لم تدلي بأي معلومات بشأن تفويض هذه البعثة.

وقال المتحدث العسكري لحاكم مقاطعة كيفو الشمالية إن نشر قوة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) سيكون تدريجيا.

يذكر أن نشر هذه القوة الجنوب أفريقية على الأراضي الكونغولية يأتي في أعقاب انتهاء تفويض قوة مجموعة شرق أفريقيا في 8 ديسمبر دون تجديده بناء على طلب من حكومة كينشاسا.