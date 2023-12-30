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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إدخال خدمة الاتصالات في أكتوبر الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحلم الذي أطلقه الرئيس السيسي لإنشاء مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل يتحقق الآن، مؤكداً أن التواجد في مواقع سكن كل المصريين، أمر يدعو للفخر والسعادة.

وأكد رئيس الوزراء  ان المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" تخدم قطاعا كبيرا من الشباب وتحل مشكلات كبيرة كانت معضلة كبيرة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم السبت، بأكتوبر الجديدة، وزير الاتصالات بسرعة إدخال خدمة الاتصالات فورا في أكتوبر الجديدة، وحل بعض المشاكل الفنية البسيطة في الكهرباء لتنتهي بأسرع وقت.

وأضاف رئيس الوزراء، ان  مستوي الجودة متوافر بكل الوحدات السكنية على أرض مصر، وهو ما يمتلكه  أيضا هذا المشروع من وحدات خضراء وخدمات موجودة من أول لحظة.

ويشهد رئيس الوزراء تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة.

ئيس مجلس الوزراء أكتوبر الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوحدات السكنية