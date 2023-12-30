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السبت 30 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إدخال 50 شاحنة مساعدات منها 4 تحمل وقودا لغزة عبر ميناء رفح

معبر رفح
معبر رفح
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عبرت 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عن طريق بوابة ميناء رفح البري في شمال سيناء.
وقال مسئول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء اليوم /السبت/- في بيان صحفي - إنه تم إدخال 50 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة منها 4 شاحنات تحمل وقودا

مساعدات إنسانية الفلسطينيين معبر رفح غزة