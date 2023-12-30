إدخال 50 شاحنة مساعدات منها 4 تحمل وقودا لغزة عبر ميناء رفح

عبرت 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عن طريق بوابة ميناء رفح البري في شمال سيناء.

وقال مسئول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء اليوم /السبت/- في بيان صحفي - إنه تم إدخال 50 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة منها 4 شاحنات تحمل وقودا