رئيس الوزراء: الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية للحفاظ على توازن الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بمدينة أكتوبر الجديدة، إن الدولة اتخذت خطوة أولى لعدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كالسكر والأرز والزيت واللبن والجبن الأبيض.

وأكد مدبولي أن هناك لجنة تهدف لضبط الأسعار ووضع آلية واضحة لضبط الأسواق والأسعار، فالدولة لا تدخل في تسعير المنتج الذي يخرج من المصنع لكن هدفنا أنه لا يباع بأسعار مختلفة وعالية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية للحفاظ على توازن الأسعار والسوق كما أن هناك عددا من المبادرات لتخفيض أسعار السلع.