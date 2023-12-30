بولندا تطلق عملية بحث برية بعد انتهاك جسم مجهول للمجال الجوي للبلاد

أطلق الجيش البولندي مهمة بحث برية في مقاطعة "لوبليسكي" شرقي البلاد؛ وذلك عقب رصد الجيش البولندي صباح أمس جسم مجهول انتهك المجال الجوي للبلاد قادما من اتجاه الحدود الأوكرانية.

وقال الجيش البولندي - حسبما ذكر (راديو بولندا)، اليوم /السبت/ - "إن نحو 480 جنديا سيشاركون في مهمة البحث للتأكد من عدم بقاء أي بقايا للجسم في بولندا".

وكان نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف تيوفيل بارتوزيفسكي قد استدعى أمس /الجمعة/ القائم بالأعمال الروسي أندريه أورداش لطلب تفسير بشأن حادث اختراق المجال الجوي البولندي، وحث روسيا على وقف مثل هذا النوع من الأنشطة بشكل فوري.

وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية البولندية جاسيك جوريسزيوسكي، أمس، بأن الجسم المجهول حلق إلى المجال الجوي البولندي من الجانب الأوكراني بالقرب من مدينة زاموسك، مضيفا أن الوضع يمكن ربطه بالهجوم الصاروخي الروسي الضخم على أوكرانيا مساء الجمعة.