الحملة الانتخابية لبوتين: جمعنا حتى الآن أكثر من 500 ألف توقيع

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فلاديمير بوتين أنها جمعت أكثر من 500 ألف توقيع لدعم ترشيحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت الخدمة الصحفية لمقر حملة بوتين الانتخابية في بيان اليوم السبت:" لقد وصلت الدفعة الأولى من التوقيعات المؤيدة لترشيح رئيس الدولة الحالي لفترة رئاسية جديدة إلى مقر انتخابات بوتين اليوم".

وأضاف البيان:" أنه تم جمع أكثر من 500 ألف توقيع في جميع أنحاء البلاد لدعم المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين". هذا، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، ويجري قبول الترشيحات من الأحزاب في الفترة 7 ديسمبر 2023 وحتى الأول من يناير 2024.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عزمه ترشيح نفسه لولاية رئاسية خامسة، بينما أعلن المؤتمر العام لحزب "روسيا الموحدة"(حزب السلطة) دعم بوتين كمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة الروسية المقبلة.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري ميدفيديف، أن الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح رئاسي سيحظى بدعم جميع أعضاء الحزب. كما أعلن حزب "روسيا العادلة" دعم ترشيح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.