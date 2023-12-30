ورشة عمل لمنتجي ومصدري الفراولة بالإسماعيلية

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد".

استهدفت ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محليًا ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديريًا.

افتتح ورشة العمل كل من د. هند عبداللاه مدير المعمل، م. يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، م. عمرو موسى عن كروب لايف مصر.

وأشارت عبداللاه في كلمتها إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للاستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

واشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات هامة تضمنت توضيح الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، كما تضمنت أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها باستخدام الإدارة المتكاملة للمكافحة والاستخدام المسئول للمبيدات وأيضًا أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وأهمية طرق سحب العينات لتحليل المنتج قبل تصديره وأهمية الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومتطلبات الأسواق الخارجية والجهات الرقابية.

وأعلنت عبداللاه أن هذه الورشة هي الأولى التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر لمحاصيل متخصصة بالمحافظات في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لممارسة الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.

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