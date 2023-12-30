تأخير موعد مؤتمر إعلان قائمة المنتخب المشاركة بكأس الأمم الأفريقية

قرر روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تأخير انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك بكأس الأمم الأفريقية المقبلة.



ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية والنصف بعد أن كان محددًا له الساعة الثانية ظهرا.



وأعلن محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب في الفترة من 2 إلى 9 يناير والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.



وأضاف غرابة، أن مباراة تنزانيا الودية ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم ٧ يناير.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالمجموعة الثانية مع منتخبات: غانا، موزمبيق وكاب فيردي.



ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإدارية معسكر منتخب مصر المقبل، بداية من يوم 2 يناير وحتى التاسع من الشهر ذاته، والذي سيشهد إقامة مباراة ودية للفراعنة ضد تنزانيا، في ختام الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي يوم 14 يناير في أولى مبارياته بدور المجموعات، ثم يواجه منتخب غانا يوم 18، قبل أن يختتم لقاءاته في هذه المرحلة بمباراة كاب فيردي يوم 22 يناير.