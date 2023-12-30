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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء  دمياط خلال الـً24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ،بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة  .  
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32700 طن تشمل : 1146 طن اسمنت معبأ و 3840 طن مولاس و 12732 طن يوريا و 2365 طن رمل و 127 طن ملح معبأ و 12490 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46196 طن تشمل : 7897 طن خردة  و 1800 طن زيت طعام و 987 طن خشب زان و 7074 طن ذرة و 2697 طن فول صويا و 4731 طن فول  و 7541 طن كسب صويا و 13136 طن قمح و 1032 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 333 طن  .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 44 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3192 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135556 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 275877 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2678 شاحنة .

شارك اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء   دمياط وعضو المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات فى الفاعليات التى نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري لانعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات في دورته السادسة تحت شعار ادارة اللوجستيات الإنسانية في مواجهة تحديات الأزمات العالمية  بحضور الدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ، و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات ،اللواء بحري حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات  ، ولفيف من قيادات المجتمع الملاحى في مصر والعالم العربي.

أسمنت الاتحاد العام للغرف التجارية البضائع العامة الهيئة المصرية الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية