ads
السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة تعديات ورفع إشغالات وتنفيذ أعمال نظافة عامة بنصر النوبة وأسوان

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 600 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتراكمات بمختلف القرى وذلك بمتوسط 20 طن يوميًا.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمواصلة أعمال النظافة العامة فى الفترة الصباحية والمسائية بنطاق أحياء المدينة شرق وغرب وجنوب والصداقة الجديدة، ويتم تكثيف الأعمال على مدار اليوم للتعامل مع المخلفات والتراكمات والقمامة بكافة المناطق السكنية.

IMG-20231230-WA0030
IMG-20231230-WA0030
IMG-20231230-WA0029
IMG-20231230-WA0029
IMG-20231230-WA0028
IMG-20231230-WA0028
IMG-20231230-WA0026
IMG-20231230-WA0026
IMG-20231230-WA0025
IMG-20231230-WA0025
IMG-20231230-WA0024
IMG-20231230-WA0024
IMG-20231230-WA0023
IMG-20231230-WA0023
IMG-20231230-WA0022
IMG-20231230-WA0022
IMG-20231230-WA0021
IMG-20231230-WA0021
ازالة التعديات أراضى أملاك الدولة أخبار محافظة أسوان