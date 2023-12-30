بعد رحيله عن الدوري الكوري.. الأهلي يجدد المفاوضات مع جوستافو سوزا

عاد البرازيلي جوستافو سوزا إلى دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعتبر أحد خيارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق منذ فترة وكان قريبا من الانضمام للمارد الأحمر في فترة الانتقالات السابقة.

وانتهى عقد جوستافو سوزا مع نادي جيونبك الكوري الذي أعلن رسميا عبر حسابه الرسمي رحيل المهاجم البرازيلي قائلا: جوستافو سوزا ينهي عقده مع جيونبك هيونداي.. جوستافو لم يفقد ابتسامته تجاه جمهوره شاركنا لحظات سعيدة طوال مشواره مع النادي نتمنى له أوقات سعيدة في أي مكان.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن جوستافو سوزا يبقى أحد المرشحين بقوة للانضمام للفريق الأحمر، خاصة أن مارسيل كولر كان يرغب في ضم اللاعب في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن اللاعب عاد للصوة وهناك اتصالات مع وكيل أعماله لمعرفة كل التفاصيل بعد رحيل اللاعب عن النادي الكوري واصبح لاعب حر.

وكان سوزا قريبا من الانضمام للأهلي في الصيف الماضي بعدنا توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب ولكن إدارة نادي جيونبك الكوري رفضت عرض الأهلي المادي الذي وصل إلى 750 ألف دولار وطلب الحصول على مليون دولار بالإضافة إلى نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

