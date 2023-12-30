المقاولون 2010 يواصل انتصاراته بالفوز على دجلة بثلاثية

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2010 في الفوز على فريق نادى وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف، وأحرز أهداف المباراة ياسين أبو زيد هدفان وأنس ناصر هدف في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود الفريق هيثم حسين مدير فني ويعاونه محمد علي مدرب وحمدي حسين مدرب حراس وهاني عدلي إداري الفريق وأحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب٠

ونجح هيثم حسين المدير الفني للمقاولون في تكوين فريق منيز ينافس بقوة على الصدارة ويضم عناصر مبشرة ومرشح عدد كبير منهم للصعود للفريق الأول خلال الأعوام القليلة المقبلة.