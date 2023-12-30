حملة "يلا سيسي" تهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

السبت 30/ديسمبر/2023 - 01:59 م

توجه المهندس جورج عياد الأمين العام لحملة “يلا سيسي”، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا لسيادته مزيد من التوفيق والنجاح، داعيًا المولى عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل في بناء الجمهورية الجديدة.

وعبر “عياد” عن أخلص التهاني القلبية وأصدق الامنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة، متمنيًا من الله أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار والرخاء.

داعيًا المولى أن يكون العام الجديد فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، تحت قيادتكم الرشيدة.

كما وجه التهنئة لأعضاء الحكومة المصرية متمنيًا لهم سداد الخطى والتوفيق، وهنأ وزير الدفاع والقوات المسلحة ووزير الداخلية وأفراد وضباط الشرطة المدنية.

وفي الختام هنأ الشعب المصري العظيم بالعام الجديد متمنيًا له أن ينعم بوافر الصحة والأمان في ظل القيادة السياسية الحكيمة.