الخارجية الروسية: روسيا ستتصرف بشكل متماثل في حال صادر الغرب الأصول الروسية

السبت 30/ديسمبر/2023 - 01:57 م

أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريتشيفسكي، أن بلاده ستتصرف بطريقة متماثلة في حال صادر الغرب الأصول الروسية التي جمدها.

وقال بيريتشيفسكي في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت: "سنضطر إلى التصرف بشكل متماثل إذا استمرت مصادرة الأصول الروسية أو جزء منها".

وأضاف: "لن أتحدث عن مبالغ محددة لأن هذا من اختصاص وزارة المالية والبنك المركزي، ولكن حجم الأموال الغربية التي قد تخضع لإجراءاتنا الاقتصادية الانتقامية كبير".

وتابع مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية: "إذا كان الغرب مستعدًا للحوار مع روسيا بشأن تبادل الأصول المجمدة بين الطرفين، فإن موسكو منفتحة على مثل هذا الحوار".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت مؤخرا أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين جددوا المناقشات حول مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا.