استاد القاهرة يستضيف ودية المنتخب مع تنزانيا

يخوض الفراعنة مباراة ودية 7 يناير المقبل أمام منتخب تنزانيا، وستكون هذه الودية هي البروفة الأخيرة للفراعنة قبل خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار ضمن المجموعة الثانية والتي تضم إلى جوار الفراعنة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 يناير في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يوم 3 يناير المقبل موعدًا نهائيًا لتسلم القوائم النهائية الخاصة بالمنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا.