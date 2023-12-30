حبس أب وأبنائه بتهمة التعدي على سائق بالضرب في الخصوص

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس أب ونجليه 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتعدي بالضرب المبرح على سائق بموقف الخصوص بسبب ثمن الكارتة، وتسببوا له بإصابات بالغة وحالة صحية خطيرة، كما أمرت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة الخصوص بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة سائق على يد أب ونجليه بسبب خلافات على ثمن الكارتة، فقام المتهمون بالتعدي بالضرب المبرح على السائق وأصاباه عدة إصابات بالغة بالجسد وكسور.

جرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي واتخاذ الإسعافات الطبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.