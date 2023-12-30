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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك خلال المران الصباحي

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية شاقة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت هذه الفقرة التركيز من مخطط الأحمال على تقوية العضلات، بجانب العمل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال خوض تدريبات بدون الكرة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

الزمالك نادي الزمالك علاء رجب