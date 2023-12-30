مجلس الكنائس العالمي يدعو لدعم حقوق الطائفة الأرمنية في القدس

اعرب الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، عن أن مجلس الكنائس العالمي “منزعج للغاية” بسبب التقارير عن الاعتداءات المستمرة على الطائفة الأرمنية وغيرها من السكان الفلسطينيين في القدس.

واوضح “بيلاي" في البيان الصادر عن المجلس، بإن هذه الحوادث، ولا سيما الهجوم الفظيع الأخير في حديقة الأبقار، تشير إلى تصعيد محزن للعنف وانتهاك خطير لحقوق وكرامات المجتمعات المحلية في الحي الأرمني”. مضيفًا: “إن المحاولات المنهجية لاحتلال الأرض بالقوة والعنف غير عادلة إلى حد كبير.”

وتابع “بيلاي ”: وكان الكهنة الأرمن من بين المصابين في الهجوم الجماهيري في حديقة الابقار في 28 ديسمبر.

واستطرد بيلاي بإن مثل هذه الأفعال تتعارض مع الضرورات الأخلاقية للسلام والعدالة التي تعتبر أساسية في تعاليم جميع الأديان”. “داعيًا المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلى الاستجابة بإجراءات فورية وحاسمة.”

واختتم الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، بيانه بهذه الكلمات: من الضروري دعم حقوق جميع الأشخاص ومنع أي تهجير قسري، وضمان الحفاظ على النسيج الثقافي والديني المتنوع الذي يميز القدس والأراضي الفلسطينية. ويعرب مجلس الكنائس العالمي عن تضامنه الثابت مع بطريركية الأرمن في القدس. ونصلي من أجل السلام العادل ومن أجل قوة وصمود المجتمعات المعرضة للتهديد.