«صحة قنا»: الكشف على 1053 مواطنا بقافلة طبية فى قرية العليقات بقوص.. صور

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح القافلة الطبية المكبرة والتي اجريت بقرية العليقات بمركز قوص علي مدار اليومين السابقين في توقيع الكشف الطبي علي 1053 مواطن

وأوضح بدران أن القافلة قد إستفاد منها ٢٨٧ مواطن في تخصص الباطنة، ٣٥ مواطن في تخصص الجراحة ،٦٦ في تخصص النساء، ٣١١ أطفال، ٢٩٠ عظام و٥٣ تنظيم أسرة

من جانبه قال الدكتور أحمد علي، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، نجحت القافلة في إجراء تحاليل الدم ل ٢٥ مواطن بمعمل الدم، ١٤ بمعمل المتوطنة، بالإضافة إلي عمل ٦٠ أشعة عادية، ٣٤ سونار وتحويل بعض المرضي للرعاية الطبية بالمستشفي بالإضافة إلي عقد ندوات توعية وتثقيف صحي استفاد منها ٧١ مواطن

هذا وأشار الدكتور محمد بدران إلي أن مديرية الصحة قد وضعت خطة قوافل شاملة خلال العام الجديد تضمن من خلالها وصول الخدمات الطبية المجانية بالقري والنجوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا .



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