علاقة آثمة بين فتاة وخطيبها السابق وراء العثور على جنين بصندوق قمامة في الجيزة

كشفت التحريات التى اجرتها قوات مباحث قسم الجيزة لغز العثور على جنين داخل صندوق قمامة بمنطقة ساقية مكى، حيث تبين أنه نتيجة علاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها السابق.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمت خطبتها من احد الأشخاص وتم فسخ الخطبة بعد فترة، ومن ثم تمت خطبتها من شخصًا آخر.

وبعد فترة قامت بمغافلة خطيبها وعادت لمحادثة ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه واقامت معه علاقة اثمه اسفرت عن حملها سفاحًا.

واضافت التحريات أن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة احد الأطباء بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية واجرت لها عملية إجهاض، واستعانت الام بخطيب نجلتها الأخري "سائق توك توك" للتخلص من الجنين والقاؤه بصندوق قمامة بدائرة قسم الجيزة.

وتلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم مفادها العثور على جثة وسط القمامة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة.

كما جرى فرض كردون أمني بموقع العثور على الجنين وبفحص الكاميرات تبين قيام فتاة وسيدة وسائق توك توك بالتخلص من الجنين وجري ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.