ثروتها 100 مليار دولار.. مَن هي فرانسواز بيتينكورت أغنى امرأة في العالم؟

أول امرأة تجمع ثروة قدرها 100 مليار دولار، مما يعد علامة فارقة أخرى للوريثة ولصناعات الأزياء ومستحضرات التجميل المتنامية في فرنسا، حيث أصبحت فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة شركة مستحضرات التجميل الشهيرة لوريال، وارتفعت ثروة «مايرز» إلى 100.1 مليار دولار، أمس الخميس، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، لتصبح بذلك ضمن أغنى 12 شخصا في العالم خلف المكسيكي كارلوس سليم، وفقا لوكالة «بلومبرج».

ويأتي هذا الإنجاز لسيدة الأعمال البالغة من العمر 70 عاما، بالتزامن مع ارتفاع أسهم «L’Oréal SA» إمبراطورية منتجات التجميل التي أسسها جدها إلى مستوى قياسي، إذ تم تعيين السهم لأفضل عام له منذ عام 1998.

وعلى الرغم من المكاسب المادية ، مازالت ثروة فرانسواز بيتنكورت مايرز أقل بكثير من ثروة مواطنها الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس شركة «LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE» لتوريد السلع الفاخرة، الذي يحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي بمبلغ 179 مليار دولار.

وتدير وريثة لوريال، منصب نائب رئيس مجلس إدارة لوريال، وهي شركة عالمية تبلغ قيمتها 241 مليار يورو (268 مليار دولار)، تأسست في عام 1909 على يد يوجين شويلر، جد بيتينكورت مايرز، بهدف إنتاج وبيع صبغة شعر لتطور بعد ذلك منتجات الشركة وتشمل العديد من مستحضرات التجميل.

وتعد هي وعائلتها أكبر مساهمين منفردين بحصة تقارب 35%، وتدار الشركة من قبل مديرين تنفيذيين من خارج العائلة منذ عقود.

ويذكر أنها عملت فرانسواز في مجلس إدارة العلامة التجارية المتخصصة بمنتجات العناية بالبشرة منذ عام 1997 وهي رئيسة الشركة القابضة العائلية (تمتلك العائلة حصة قدرها 33 في المائة في الشركة)، فإن فرانسواز لا تركز فقط على أعمالها التجارية بل هي رئيسة المؤسسة الخيرية لعائلتها، والتي تدعم المساعي الفرنسية في العلوم والفنون، وتعهدت بتقديم 173 مليون جنيه إسترليني لإصلاح كاتدرائية نوتردام في عام 2019، بعد الحريق الذي دمرها.