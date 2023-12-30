سكرتير مساعد البحيرة يلتقي بـ18 مواطنا بأبو المطامير لبحث مشاكلهم

التقى الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بـ 18 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة أبو المطامير، في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على حلها، واستمرارا لعقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية بهدف التيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وعرض كل مواطن، خلال اللقاء مشكلته واحتياجاته، ووجه السكرتير العام المساعد بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد غطاس، أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي والعمل علي إيجاد حلول فورية وسريعة لكافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.