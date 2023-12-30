اليوم.. مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعقد أول اجتماع بعد رحيل هشام حطب

السبت 30/ديسمبر/2023 - 01:23 م

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس “القائم بأعمال” رئيس اللجنة، الاجتماع الأول منذ قرار إيقاف وتجميد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة السابق.

ويناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الملفات الهامة في الاجتماع المقرر لها اليوم السبت، وترتيب أوضاع اللجنة استعدادا للفترة المقبلة خاصة مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق أولمبياد باريس 2024 في يوليو وأغسطس المقبلين.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة قرار إيقاف هشام حطب.

وأصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بيانًا رسميًا أعلنت خلاله إيقاف هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية .

وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي: في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، وإعمالًا للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في جلستها الطارئة التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية في البداية وبدأت الجلسة بعد خروجه لمناقشة ما يخصه.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إيقاف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.

كما تقرر تكليف نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن جميع القرارات تمت بحضور تسع أعضاء حضوريًا وثلاثة أعضاء أون لاين بمجموع 12 عضوًا من أصل 14 عضوًا.