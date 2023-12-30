"العزاوي": العلاقات العراقية الإسبانية تشهد تطورًا كبيرًا في ظل حكومة السوداني

السبت 30/ديسمبر/2023 - 01:08 م

قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية ان هناك قوى مسلحة لها اجندات خارجية تريد جر العراق إلى الدخول في النزاع الدائر في المنطقة، لاسباب عقائدية لن تخدم مصلحة العراق في الوقت الحالي وان حكومة السيد محمد شياع ملتزمة بحماية مصالحة العراق والبعثات الدبلوماسية ومصالح حلفاء وأصدقاء العراق وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء خلال لقائه برئيس وزراء اسبانيا ورجال الاعمال الإسبان واكد السوداني على انفتاح العراق على كل دول العالم وان حكومته تعملي جهد لترسيخ مكانة العراق في المنطقة والعالم وهناك تطور كبير وملحوظ في العلاقات العراقية الإسبانية خلال العام الماضي، وزيارة رئيس الوزارء الإسباني للعراق هي تتويج كبير لجهود الحكومة ووزارة الخارجية العراقية في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبين العزاوي في تصريحات لاذاعة صوت العرب ان الهجمات المتكررة التي تعرضت لها معسكرات عراقية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، سيودي في نهاية المطاف إلى دخول العراق في دوامة الحرب، وهذا ما سيعرقل جهود حكومة السيد السوداني في الإعمار والتنمية ودعم جهودها في الاستقرار الذي يحتاجه العراق.

وبين العزاوي ان هناك خطًا كبير ترتكبه بعض القوى المسلحة العراقية في استمرار استخدام الطائرات المسيرة بالهجمات على القواعد الأمريكية لان هذا الأمر سيدفع واشنطن إلى اتخاذ موقفًا لم تتوقعه حكومة بغداد من أجل حماية مصالحها تغير فيه الكثير من خارطة الوضع السياسي والامني.