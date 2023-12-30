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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صور| الإسعاف تشارك في تأمين ماراثون «نجري للعون»

جانب من مشاركة هيئة
جانب من مشاركة هيئة الاسعاف
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شاركت هيئة الإسعاف المصرية، في تأمين فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقام تحت شعار "نجري للعون"، والذي تخصص عوائده لصالح بعض مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المستشفيات.

تأتي تلك المشاركة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتعزيز الدور المجتمعي لهيئة الإسعاف المصرية، عبر المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني في الأنشطة المجتمعية المختلفة.

تضمنت مشاركة هيئة الإسعاف توجيه الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بتوفير تأمين استثنائي لجولة السباق المخصصة لذوي الهمم، والتي تنطلق مباشرة في أعقاب الماراثون السنوي والذي يمتد إلى مسافة عشرة كيلو مترات، والدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة كعناية مركزة، و5 إسكوتر إسعاف كهربائي صديق للبيئة، و20 من أفراد الفرق الإسعافية المؤهلين للتعامل مع إصابات الملاعب والرياضيين.

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هيئة الاسعاف المصرية ماراثون زايد الخيري العاصمة الإدارية نجري للعون الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور عمرو رشيد