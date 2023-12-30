جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في سوريا لتحييد العناصر الإيرانية.. ويشن هجومًا لضرب “البنية التحتية” لحزب الله بجنوب لبنان

أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها هاجمت أهدافًا في سوريا في وقت مبكر من يوم السبت، ردًا على إطلاق نار من البلاد، حيث تنشط القوات التابعة لإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه ضرب “البنية التحتية” لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك موقع الإطلاق الذي تستخدمه الجماعة المدعومة من إيران في أعقاب عدد من الهجمات عبر الحدود في وقت سابق من يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام عربية أيضًا أن طائرات مجهولة هاجمت أهدافًا مرتبطة بإيران في شرق سوريا يوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابات متعددة بأرقام مختلفة، بحسب بعض وسائل الإعلام العربية.

وقالت قناة الميادين اللبنانية وقوع بعض الضحايا لبنانيون، ونقلت قناة العربية عن "مصدر أمني" قوله إن ثماني شاحنات دخلت سوريا من العراق قد دمرت، ومع ذلك، لم ترد أنباء من الولايات المتحدة عن وقوع هجوم.

وتعلن واشنطن عن ضرباتها الجوية على أهداف تابعة لإيران، على عكس إسرائيل التي تفضل عادة عدم قول أي شيء.

وهذا بدوره أدى إلى قول بعض المراقبين إن الهجوم المزعوم على مستودعات الأسلحة والشاحنات التي تحمل الإمدادات الإيرانية ربما تكون من تنفيذ إسرائيل.

وسواء تم تأكيد الغارة الجوية أم لا، فإن التوترات في المنطقة تتصاعد، مع وقوع المزيد من العمليات العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين حزب الله المدعوم من إيران والجيش الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل يوم الجمعة سلسلة من الضربات المكثفة ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وهي الهجمات التي أثرت على مواقع الجماعة المدعومة من إيران بالقرب من الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانييل هاجاري في بيان متلفز: "نواصل الضربات المكثفة لضرب انتشار حزب الله بالقرب من الحدود الشمالية، لم يعد الأمر يبدو كما كان في السادس من أكتوبر، ولن يكون كذلك."

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل على الحدود منذ أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أشعل صراعا اجتذب الجماعة المدججة بالسلاح وغيرها من الفصائل المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن العنف تم احتواؤه إلى حد كبير في المناطق الواقعة على الحدود، والتي تشكلت من خلال ما وصفه المراقبون بقواعد الاشتباك غير المكتوبة بين الخصوم الذين طالما هددوا بعضهم البعض بأضرار كارثية في حالة الحرب.

وقالت إسرائيل، إنها لا تسعى لفتح جبهة في الشمال. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بيروت ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

وقال هاجاري إن أهداف الضربات الجوية والدبابات والمدفعية الأخيرة شملت منصات الإطلاق والمجمعات العسكرية وفرق المسلحين.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران ليست حريصة على رؤية حرب كاملة لأهم قوة وكيلة لها في المنطقة، في حين تواجه طهران أزمة اقتصادية خطيرة وسيتعين عليها دفع الفاتورة إذا تكبد حزب الله وأنصاره الشيعة في لبنان خسائر كبيرة.

ومع ذلك، تواصل إيران استخدام قواتها بالوكالة في سوريا ولبنان واليمن لمهاجمة المصالح الأمريكية والدولية، حيث شنت أكثر من 100 هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية وحدها.

وانتقد العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين والمشرعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة ما يقولون إنه تساهل الرئيس جو بايدن مع إيران وطالبوا باتباع نهج أكثر صرامة.

وذهب البعض مثل السيناتور ليندسي جراهام ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون إلى أبعد من ذلك ودعوا إلى استهداف إيران بشكل مباشر.

وكتب بولتون في مقال افتتاحي لصحيفة التلجراف: "من الواضح أن طهران لا تشعر بالضغط الكافي للامتناع عن استخدام القوة".

وأعتقد أنه فقط عندما تظهر إسرائيل وأميركا وبريطانيا وغيرها أنها تمتلك العزيمة والقدرة على فرض تكاليف باهظة على إيران كعقاب على مثل هذه الأفعال، فسوف تتمكن من إقناع آيات الله بوقف المزيد من الهجمات.