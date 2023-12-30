رسميًا.. المتحور الجديد "JN1" في مصر.. «الصحة» لا توجد خطورة منه.. وتطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.. «أطباء»: لن ينتشر في مصر بسرعة كبيرة.. ولا بد من ارتداء الكمامة

بعد ظهور إصابة مواطنين بالمتحور الجديد "JN.1"، وفقًا لما اعلنته وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، قائلة إن حالتهما الصحية مستقرة، ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي، أكدت بعض الأطباء ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

الإجراءات الاحترازية

أكدت الوزارة، في بيانها، أن الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بفيروس كورونا ما زالت كما هي دون تغيير، فهو أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن باقي الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

أوضحت الوزارة، أن الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها لتجنب الإصابة بالفيروس كالتالي: «التطهير المستمر للأيدي والأسطح- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها».

المتحور الجديد لا يوجد خطورة منه

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المتحور الجديد "JN.1"لديه القدرة على الانتشار الكبير، وإصابة المواطنين الذين حصلوا على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، مطالبًا بالحصول على جرعة تعزيرية من لقاح كورونا لتدعيم الجهاز المناعي في مواجهة الفيروسات، والوقاية من خطر الإصابة بأي متحور جديد.

ويستكمل «عبدالغفار»، أن المتحور الجديد لا يشكل أي خطورة، فإن الحالات المصابة لا تستدعي حالاتها الذهاب إلى المستشفى، ويتم شفائهم من الفيروس خلال أسبوع تقريبًا.

وهو الأمر الذي أكدته منظمة الصحة العالمية أيضًا، موضحة أنه متحور مثير للاهتمام، وأن الأدلة الحالية تظهر أن مخاطره على الصحة منخفضة.

كما نصحت المنظمة، باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتتمثل في: «ارتداء الكمامة في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين- الحرص على تحسين التهوية- الحرص على الآداب التنفسية، ومنها تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس- المواظبة على تنظيف الأيدي- الحرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والأنفلونزا- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض- الحرص على الخضوع للفحص إذا ظهرت عليك أعراض، أو إذا كنت خالطت شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالإنفلونزا».

أعراض المتحور الجديد

تتمثل أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا "JN.1"، في: «السعال- التهاب الحلق- الصداع- آلام في الجسم- احتقان أو سيلان الأنف- صعوبة التنفس- الإرهاق وعدم التركيز- فقدان التذوق أو الشم- الإسهال- آلام في المعدة».

"JN.1" موجود في 41 دولة

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن نسبة الإصابة بالمتحور الجديد "JN.1"تتراوح بين 39 و50% من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 23 ديسمبر من العام الجاري، وجرى تسجيله في نحو 41 دولة حتى الآن، والنسبة الأكبر من حيث الانتشار في فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة السويد.

المتحور الجديد لن ينتشر في مصر

وبدوره، يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد "JN.1" ينتشر بسرعة في الدول التي تواجه انخفاض شديد في درجات الحرارة والرطوبة، وهو الأمر البعيد تمامًا عن حالة الطقس في مصر، وبالتالي لن ينتشر الفيروس بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن المتحور ينتشر بشكل كبير وسريع نتيجة لضعف المناعة وخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمدخنين أيضًا، بالإضافة إلى غياب الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وطالب «بدران»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهي الامتناع عن القبلات والاكتفاء بالتلويح عن بعد، وغسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وتطهير الأسطح، والابتعاد عن ملامسة الوجه والفم والعين، وتعزيز الجهاز المناعي.

كما يضيف الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة وبالتالي لابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خاصةً في حالة الشعور بالتعب والبقاء في المنزل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذهاب إلى الطبيب المختص.