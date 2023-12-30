الذهب ينهي تداولات العام فوق المستوى 2060 دولارا للأونصة

اختتم الذهب تداولات الأسبوع الأخير هذا العام على ارتفاع على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق بسبب موسم العطلات، ليسجل الذهب ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر.

وسجل الذهب الفوري ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليغلق تداولات عام 2023 عند المستوى 2062 دولارا للأونصة، وكان قد سجل اعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولارا للأونصة مسجلا ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

ورصد تحليل جولد بيليون، أنه للمرة الأولى في تاريخ الذهب العالمي يغلق الذهب تداولات العام فوق المستوى 2060 دولارا للأونصة، وهو ما يعد تغير تاريخي في تحركات سعر الأونصة العالمية خاصة بعد تسجيلها أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر عند 2148 دولارا للأونصة.

استمر الذهب في الارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بدعم من توقعات الأسواق التي تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس 2024. وذلك بعد أن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير هذا العام إلى نيته خفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس خلال العام القادم.

ضعف بيانات النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، زاد من ثقة الأسواق أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر من العام القادم.

احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

ساعد هذا على انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد انخفض مؤشر التضخم هذا الأسبوع بنسبة 0.2% ليسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي ويسجل أدنى مستوى في 5 أشهر.

من جهة أخرى شهد العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر عند 3.783% مسجلاً 5 أسابيع متتالية من الهبوط، وخلال شهر ديسمبر انخفض العائد بنسبة 10.7% بعد انخفاض آخر خلال شهر نوفمبر بنسبة 12.3%.

الذهب فوق ألفين دولار للأسبوع الخامس

أسعار الذهب استقرت فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الخامس على التوالي، كما استطاعت الأسعار أن تتخطى المستوى 2050 دولارا للأونصة خلال هذا الأسبوع وهو الحد العلوي للمنطقة السعرية بين 2000 – 2050 دولارا للأونصة، والتي مثلت قاعدة سعرية استوعبت أسعار الذهب خلال الثلاث أسابيع الأخيرة، الأمر الذي يؤهل الذهب لمزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب فشلت حتى الآن في تسجيل اغلاق يومي فوق المستوى 2080 دولارا للأونصة، والذي يمثل المقاومة الأساسية للسعر حالياً، والاختراق الناجح لهذا المستوى والإغلاق فوقه يفتح الطريق إلى المستهدف عند 2100 دولار للأونصة.

قد نشهد تصحيح سلبي لسعر الذهب بهدف تجميع زخم صاعد يتيح للذهب اختراق مستوى المقاومة 2080 دولارا، وقد يمتد هذا التصحيح إلى المستوى 2050 دولارا وإذا تم كسر هذا المستوى يفتح الطريق إلى المستوى 2015 دولارا للأونصة.