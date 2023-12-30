معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني تفاصيل فقرات المران للاعبين، وتوضيح بعض الجمل الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.