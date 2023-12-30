ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير التقارير الطبية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير التقارير الطبية بالغربية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "بينهم إثنين يعملان بإحدى المستشفيات" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير التقارير الطبية "مثبت بها إصابة الوارد أسمائهم بتلك التقارير بأمراض مزمنة" على خلاف الحقيقة، وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبى الحصول عليها لتقديمها إلى اللجان الطبية المختلفة للحصول بموجبها على مزايا طبية "دون وجه حق" .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (خاتم شعار الجمهورية "مقلد"- 119 شهادة طبية خالية البيانات معدة للتزوير منسوب صدورها لإحدى المستشفيات – 85 إفادة دخول وخروج مريض خالية البيانات معدة للتزوير - 246 شهادة طبية "وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير").

بمواجهـة المتهمين بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.