رانيا محمود ياسين: السؤال عن المساكنة مستفز.. والبرامج بتدور على ريتش

هاجمت الفنانة رانيا محمود ياسين البرامج التى تطرح اسأله حول عادات منافية للدين ولآداب المجتمع المصرى، والتى من شأنها بمجرد طرح السؤال تضمن تمرير الأفكار أى كانت الإجابة، وأمثال ذلك فكرة المساكنة والحديث عنها فى البرامج.

وعلقت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "مابلاش بقي سؤال ايه رايكم في المساكنه السؤال نفسه مستفز وموافقه ضمنيه علي مرور سلوكيات وافكار غير موجوده اصلا في مجتمعنا وغير مقبوله في أدياننا".

وتابعت "وليه السؤال ده داير علي كل الفنانين والفنانات والله الغير مقبول في أديننا ومجتمعتنا غير مقبول عند الفنانين بلاش بقي السؤال الفخ ده إلي بيتصدر منشتات علي المواقع علشان يعمل ريتش اتقوا الله في الأفكار الي عايزين تصدروها للأجيال الي الجايه وكأنها امر طبيعي ومقبول، المساكنه حرام واتقوا الله بقي".

يذكر أن الفنانة منه عرفة كانت قد أثارت الجدل بعد سؤالها عن المساكنة، فى أحد اللقاءات التلفزيونية، وجاءت تصريحات منة بإعترافها بأنها حرام على المستوى الدينى، ولكنها لها منافع بسبب أن العشرة مع الشخص قبل الإرتباط تظهر الجانب الحقيقى له.