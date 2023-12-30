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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية في الفلبين إلى 107 أشخاص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية بسبب احتفالات العام الجديد إلى 107 إصابات.
وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن عدد الإصابات المسجلة حتى الآن يقارب ما سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما لازالت حالة التأهب سارية في المستشفيات حتى 4 يناير المقبل في ظل توقعات بتدفق مصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.
وكانت السلطات الفلبينية قد حذرت المواطنين من استخدام الألعاب النارية القانونية وغير القانونية نظرا لخطورتها، وطالبتهم بترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.

الفلبين الألعاب النارية احتفالات العام الجديد