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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد

السيسي ومحافظ الشرقية
السيسي ومحافظ الشرقية
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بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة العام الميلادي الجديد.

جاء في البرقية: “يسعدني ويشرفني أن أرفع لمتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 م”.

وبهذه المناسبة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار لمصرنا الغالية.

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري والوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار شخصيات الدولة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيسي رئيس الجمهورية العام الميلادي الجديد 2024