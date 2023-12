روساتوم تطلق المسابقة السنوية السابعة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت

تعلن شركة روساتوم، الشركة الحكومية الروسية المتخصصة في الطاقة النووية، عن إطلاق المسابقة السنوية السابعة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت "Atoms Empowering Africa".

تم فتح باب التقديم للشباب الذين تتراوح اعمراهم من 18 – 35 عاماً، تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الشباب بالاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا.

و ذلك من خلال إنشاء فيديو قصير حول موضوع "فوائد الطاقة النووية لقارة أفريقيا".

ستقوم لجنة التحكيم المكونة من مجموعة واسعة من المنظمات الغير حكومية المعروفة ، مثل AFCONE، ومجموعة الخبراء النوويين الإثيوبيين، وWIN Africa وغيرها، باختيار ثلاثة فرق فائزة.

يفوز صانعي أفضل ثلاث مقاطع فيديو برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى روسيا، حيث ستتاح لهم الفرصة لزيارة العديد من المناطق السياحية الشهيرة بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والمنشآت النووية المتقدمة ليستكشفون التقنيات الجديدة ويتعلمون المزيد عن فوائدها للإنسانية وتحسين حياة الناس. وسيتم مكافأة بعض المشاركين الآخرين بجوائز خاصة لعملهم المتميز.

إن الطاقة النووية تحمل إمكانيات هائلة لأفريقيا، وتوفر فوائد عديدة للتنمية المستدامة في القارة. ومن خلال تبني التكنولوجيا النووية، تستطيع البلدان الأفريقية تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، و حث الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والزراعة والصناعة.

قال رايان كولير"الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم لوسط وجنوب أفريقيا": إن مسابقة Atoms Empowering Africa بمثابة منصة لرفع مستوى الوعي حول هذه الفوائد وإلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين الأفارقة لاستكشاف إمكانيات الطاقة النووية.

انطلقت المسابقة لأول مرة في عام 2015، حققت نجاحاً ملحوظا ،و حصل أكثر من 60 فائزًا على جوائز، و قد زار الثلث من الفائزين المنشآت النووية الروسية في موسكو، وسوسنوفى بور، وأوبنينسك، وتومسك، ونوفو فورونيج، وغيرها.

وقد تم عرض المسابقة في وسائل الإعلام الدولية والإقليمية مثل رويترز،

The Guardian, All Africa, ESI Africa, Engineering News,

The Citizen, Business Report وغيرها.

أصبح برنامج "Atoms Empowering Africa" بمثابة منصة للمواهب الأفريقية الشابة لعرض إبداعاتهم و اهتمامهم بالعلم والتكنولوجيا.

وأكد ريان كولير " تؤمن شركة روساتوم بدور الشباب الفعال في المساهمة في تحقيق اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالأخص في مكافحة تغير المناخ, وأضاف: "يسعدنا مواصلة دعم تنمية الشباب الأفريقي وتعزيز فوائد الطاقة النووية من خلال هذه المسابقة."

إذا كان عمرك من 18 إلى 35 عامًا ومهتمًا بالطاقة النووية، قم بإنشاء مقطع فيديو قصير حول موضوع "فوائد الطاقة النووية لقارة أفريقيا"

وأرسله إلى البريد الإلكتروني atomsempoweringafrica@yandex.ru

أو من خلال هذا اللينك عبر الإنترنت

http://tinyurl.com/AtomsEmpoweringAfrica

الموعد النهائي للتقديم: 31 يناير 2024

- شروط الاشتراك في المسابقة على النحو التالي:

• يسمح لفرد أو فريق يتكون بحد اقصى من ثلاث أشخاص بتقديم طلب واحد

• مدة الفيديو تصل إلى 75 ثانية

• يتم قبول مقاطع الفيديو الاحترافية ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها بالهواتف المحمولة الذكية، ولكن يجب أن تكون جودة الفيديو 720 بكسل على الأقل

• يمكن أن يكون الفيديو حقيقى أو رسوم متحركة

• يجب استخدام اللغة الانجليزية في الفيديو او التأكد من وجود ترجمة إنجليزية

• يجب كتابة اسم (أسماء) صناع الفيديو واسم الجامعة (إذا كان يوجد) في أول إطار من الفيديو

• يجب نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون أي قيود على ظهوره لأي من زوار الموقع.

• يجب أن يتم ذكر صفحة @RosatomAfrica و @RosatomMENA

على "فيسبوك" وأن يتم كتابة هاشتاج : #Nucleardoesntwastetime، #AtomsforAfrica، #RosatomCompetition

• عدم وجود اي انتهاك لحقوق الطبع والنشر (يجب أن تتوافق جميع مقاطع الفيديو مع حقوق الطبع والنشر وقواعد نشر المحتوى الذي تم إعداده على "فيسبوك"

• لا يسمح بوجود أي سلوك ضار أو عدواني، أو تمييز من أي نوع. كن ودوداً ومهذبًا

يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي إلى البريد الإلكتروني atomsempoweringafrica@yandex.ru

أو من خلال هذا اللينك عبر الإنترنت http://tinyurl.com/AtomsEmpoweringAfrica