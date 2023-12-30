"تضامن الأقصر" ينظم دورة لتدريب الرائدات الاجتماعيات على مشروع 2 كفاية.. صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر دورة تدريبية للرواد الاجتماعيين حول رسائل مشروع 2 كفى في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بحسب تصريحات محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وأقيمت الدورة بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بحضور قيادات المديرية وفريق التدريب بمديرية التضامن الاجتماعي، تحت إشراف محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وأوضح بغدادي أن التدريب يأتي في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب الرواد الاجتماعيين وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من أداء دورهم في توعية المرأة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة واستخدام الوسائل المناسبة، من خلال عيادات كفاية 2 والتي تعمل بالوسائل مجانا تحقيقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الفني والإداري وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم وواجباتهم بكفاءة.

التدريب (1)

التدريب (5)

التدريب (4)

التدريب (3)