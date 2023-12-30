حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، علي دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع ما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري.

وأكد حزب المؤتمر، ضرورة اتحاد كافة القوى السياسية المؤيدة والمعارضة خلف القيادة السياسية لدعم الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

ودعا حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، الشعب المصري بالاصطفاف خلف القيادة السياسية والعمل وبذل مزيد من الجهد لدفع عجلة البناء والتنمية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.