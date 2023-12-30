ads
السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بقتل حرامي في دار السلام

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعذيب مسجل حتى الموت بسبب سرقة هاتف محمول .

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفي، أنه شاب في عقده الثالث، مصاب بكدمات وسحجات، وجروح قطعية، أثر ضربه بعصا، ومن المرجح وفاته نتيجة نزيف دموى حاد.

كما تبين من التحقيقات أن المجني عليه تورط في سرقة هاتف محمول يخص أحد المتهمين فاتفقوا الثلاثة على استدراجه والتعدي عليه بعصا خشبية حتى الموت، ثم ألقوا به وهو ينازع الموت في الطريق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


كان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغًا يفيد إخطار من المستشفى بوجود قتيل، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم ضبط المتهمين، بعرضهم على النيابة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمين قتل حرامي دار السلام