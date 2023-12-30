سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن من القبض على تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وأقر بقيامه بإستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد" ، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح ، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك ، وذلك بالإشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة مع المتهم الأول ، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.