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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه.. وبحوزته ( 4 هواتف محمول- عدد 3 شرائح خطوط هواتف محمولة - 5 علب حوافظ خطوط هواتف محمولة - بطاقة دفع إلكترونى بإسمه - مبلغ مالى) وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى. 
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط عامل بالمنيا بطاقات الدفع الالكتروني