في مقدمتها "باربي".. 5 أفلام تصدرت إيرادات شباك التذاكر في 2023

مع اقتراب نهاية العام الجاري، جاءت أرقام شباك التذاكر العالمي مخيبة إلى حد كبير؛ ففي الوقت الذي تخطت فيه 3 أفلام حاجز المليار دولار العام الماضي - بينهم فيلم “Avatar 2” الذي تخطى الملياري دولار - لم يتمكن سوى فيلمين فقط من تخطي حاجز المليار هذا العام.

وجاء في صدارة قائمة الأعلى حصدًا للإيرادات هذا العام فيلم المغامرة الأكثر جدلًا “Barbie” للنجمة مارجو روبي، بإجمالي إيرادات بلغت مليار و441 مليونا. فيما جاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة “The Super Mario Bros. Movie” بـ مليار و361 مليونا.

وتصدر المركز الثالث فيلم التشويق والدراما “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، والذي نجح في جمع 952 مليون دولار، واحتل المركز الرابع الجزء الثالث من سلسلة الخيال العلمي والأكشن “Guardians of the Galaxy” بإجمالي إيرادات بلغت 845 مليون دولار. وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة “Fast X” للنجم فان ديزل، بإجمالي إيرادات بلغت 704 مليون دولار.