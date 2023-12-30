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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع الروسية تسقط 32 مسيرة أوكرانية

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو وإحباط تنفيذ الهجوم الأوكراني.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة في الخدمة 32 طائرة بدون طيار أوكرانية في الأجواء بعد اعتراضها فوق أراضي مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو".

وكانت أعلنت الدفاع الروسية، عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

في حين شهدت أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية أمس الجمعة إسقاط 13 صاروخا أوكرانيا بواسطة الدفاعات الروسية.

وأمس أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "خطط أوكرانيا العسكرية فشلت فشلا ذريعا"، داعيا نظام كييف ورعاته الغربيين لانتظار "أسوأ الأخبار" في المستقبل القريب.

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