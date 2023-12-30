بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 أشخاص جراء مشاجرة بالأسلحة النارية فى الفيوم

أصيب 4 اشخاص، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة، وإستخدمت فيها الأسلحة النارية.

وأسفرت عن إصابة 4 اشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.