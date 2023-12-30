تفاصيل ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر داخل المزرعة على حفرة "بداخلها مياه جوفية" وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبحوزة السيدة (كمية من البخور، أوراق مدون عليها عبارات غير مفهومة).

بمواجهتهم قرر مالك المزرعة بقيامه بالإستعانة بباقى المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقى المتهمين أقواله، وقررت السيدة بقيامها بالنصب على راغبى التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.