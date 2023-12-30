"الإسكان": إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

شهدت مدينة المنصورة الجديدة على مدار يومين فعاليات القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعى "جنة و سكن مصر " بالمدينة، حيث تمت القرعة بإستاد المنصورة الرياضي.

صرح بذلك المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم إجراء القرعة بين 5942 متقدمًا على 192 وحدة بمشروع جنة، و بين 3742 متقدما على 96 وحدة سكنية بسكن مصر، وذلك بحضور لجنة مشكلة من ممثلي القطاع العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.

وعقدت القرعة بحضور الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، وتم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية.