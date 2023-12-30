استمرار حبس عاطل متهم بالاتجار في الحشيش بكرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة ١.٩٠٠ كيلو حشيش مخدر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات .

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.900 كيلو جرام ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.