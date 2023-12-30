انتظام حركة المرور علي محور الضبعة بعد وضوح الرؤية

انتظمت حركة المركبات في السير أعلي محور الضبعة في الاتجاهين، وذلك بعد زوال الشبورة وانقشاع الرؤية، وسط انتشار مكثف من رجال المرور، لتنظيم حركة السير، وسحب الكثافات المرورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تجمع شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



لذا قامت إدارات المرور صباح اليوم بغلق بعض الطرق منذ ساعات الصباح الأولى وحتى انتهاء الشبورة المائية لوضوح الرؤية، وتجنب سائقي المركبات التعرض للحوادث المرورية.

وعن الطرق التي لم يتم إغلاقها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والقيادة بهدوء واتباع كافة التعليمات المرورية، والالتزام بترك مسافة كافية بين سيارات.