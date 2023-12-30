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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نشر مقطع فيديو عدواني قبل موته.. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ضابط في بيت لاهيا

النقيب هرئيل شرفيط
النقيب هرئيل شرفيط
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط الاحتياط النقيب هرئيل شرفيط (33 عاما) قتل أمس الجمعة  خلال معارك في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط نشر مقطع قبل أسابيع قليلة من داخل القطاع وهو يرسل تحية إلى المستوطن الذي قتل عائلة دوابشة عام 2015.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الضابط من مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي قرية كفر عقب بمحافظة القدس، وأنه ابن الحاخام إسحاق شرفيط.

وظهر شرفيط في مقطع فيديو أوائل نوفمبر الماضي وهو يزرع شجرة في غزة ويهديها إلى سجناء إسرائيليين من غلاة المستوطنين، أبرزهم عميرام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشة، داعيا الحكومة إلى الإفراج عنهم.

 

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