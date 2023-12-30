"ياسر عرفات" أمينًا عامًا لنقابة معلمي مصر

هنأت النقابة الفرعية للمعلمين في محافظة جنوب سيناء، بقيادة عصام الدين رجب، نقيب المعلمين، وجميع أعضاء النقابة، ياسر عرفات علي العربي، أمين صندوق النقابة؛ لتوليه منصب أمين عام النقابة العامة لمعلمي مصر، متمنين له دوام التقدم والرقي.

وما أن نشرت النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء، على صفحتها الرسمية على “الفيس بوك” خبر تولي “ياسر عرفات” منصب أمين عام النقابة العامة لمعلمي مصر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" برسائل التهنئة لـ"عرفات" مؤكدين أنه شخصية خدومة يسعى دائمًا لخدمة المعلمين وأصحاب المعاشات؛ عاشق للعمل التطوعي والخدمي جديرة بكل احترام وتقدير ويستحق أكثر من ذلك.

يشار إلى أن “ياسر عرفات علي العربي” أحد العاملين بديوان عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يتولى منصب أمين صندوق النقابة الفرعية بالمحافظة، كما يتولى منصب الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين، بجانب توليه منصب أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بالمحافظة.